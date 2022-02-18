RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Справа про смерть хлопця в гральному клубі Львова: суд виправдав поліцейських

Автор: Дмитрий Кузнецов

Апеляційний суд Тернополя виніс рішення про закриття справи стосовно шістьох інспекторів роти "ТОР" патрульної поліції. Вони визнані невинними у справі про смерть 22-річного хлопця в одному з гральних закладів Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"Тернопільський Апеляційний суд закрив справу щодо наших хлопців і виправдав їх", - написав Білошицький.

За його словами, це рішення є офіційним визнанням несправедливості і незаконності того, що відбувалося на суді першої інстанції. Він подякував усім, хто допомагав домогтися справедливого судового рішення.

Нагадаємо, у серпні минулого року Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі патрульних. Їх визнали винними у смерті хлопця в гральному клубі Львова в лютому 2018-го.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниЛьвівАпелляционный суд Киева