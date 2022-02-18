Справа про смерть хлопця в гральному клубі Львова: суд виправдав поліцейських

Апеляційний суд Тернополя виніс рішення про закриття справи стосовно шістьох інспекторів роти "ТОР" патрульної поліції. Вони визнані невинними у справі про смерть 22-річного хлопця в одному з гральних закладів Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.
"Тернопільський Апеляційний суд закрив справу щодо наших хлопців і виправдав їх", - написав Білошицький.
За його словами, це рішення є офіційним визнанням несправедливості і незаконності того, що відбувалося на суді першої інстанції. Він подякував усім, хто допомагав домогтися справедливого судового рішення.
Нагадаємо, у серпні минулого року Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі патрульних. Їх визнали винними у смерті хлопця в гральному клубі Львова в лютому 2018-го.