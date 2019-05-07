Справа про схему мінімізації митних платежів розвалилася, - Тупальський

Гучна справа про виявлену на Київській міській митниці ДФС детективами Національного антикорупційного бюро України схему мінімізації митних платежів на загальну суму 450 мільйонів гривень розвалилася через відсутність будь-яких порушень з боку працівників митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського.

"Ми весь час пояснювали, що діяли в повній відповідності з законодавством і взагалі сталося якесь непорозуміння. Але це нікому не було цікаво ... І що зараз з цією справою? Деякі правоохоронні органи вже закрили розслідування. В інших правоохоронних органах – воно на межі закриття. Справи розсипалися через відсутність будь-яких доказів будь-яких порушень з боку митників!", - написав він, додавши, що розслідування велося за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу – тобто проти співробітників митниці, а не проти організаторів схеми.

Тупальський пояснив, що суть претензій до митників полягала в тому, що вони не коригувати митну вартість у бік збільшення на етапі оформлення тимчасової декларації (ІМ40ТН).

"Високо мотивовані, але погано підготовлені слідчі нічого не хотіли чути про Митний кодекс і про те, що у нас немає ні обов'язків, ні права, ні методики коригувати митну вартість на даному етапі митного оформлення.

Для правоохоронців є простий індикатор: якщо хтось оформляє вантаж по умовних 3 доларах за кілограм, а поруч такий же контейнер оформляється по 1 долару, то це митниця завдає шкоди державі. Крапка", - підкреслив він.

Тупальський зазначив, що в ході слідства різні правоохоронні органи, включаючи СБУ, поліцію, прокуратуру, а пізніше ДБР, розслідуючи цю справу, провели в загальній складності близько 150 обшуків і допитали близько 200 працівників митниці – третина особового складу, що істотно ускладнило роботу людей.

Крапку ж у справі фактично поставив Кабінет міністрів, який 24 квітня п. р. прийняв постанову № 344 "Про внесення змін до Положення про митні декларації".

Цією постановою уряд нарешті дав митникам механізм розрахунку і право вживати заходів забезпечення на цьому етапі митного оформлення.

"Тобто спосіб, встановлений законодавством, а не за вимогою правоохоронних органів. Тільки зараз з'явилися законні вимоги про "підняття" числових значень вартості на час оформлення митних накладних...

150 обшуків. 200 допитаних митників. Тисячі публікацій про "незаконні схеми" і "корупцію на митниці". І тільки одна постанова уряду, яка підтвердила, що працівники Київської міської митниці до цього не мали законних підстав робити те, що від них вимагали правоохоронці", - резюмував Тупальський.

Як відомо, восени Солом'янський районний суд Києва за клопотанням НАБУ заарештував на рахунках митниць Державної фіскальної служби 450 млн грн донарахувань, які митниця має повернути компаніям-імпортерам за рішенням суду. Тоді ж НАБУ заявило, що розкрило велику схему з мінімізації митних платежів на 450 мільйонів гривень.

Пізніше Тупальський заявив, що справа розслідується не проти організаторів схеми, а проти митників. При цьому зазначених 450 мільйонів гривень на рахунках митниці не було, а частина фірм, які фігурували у постанові суду, ніколи навіть не оформлялися на Київській міській митниці.