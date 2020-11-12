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Справу "Роттердам+" закрито за відсутністю доказів, - прокурор

Київ, Четвер 12 листопада 2020 15:17
Справу "Роттердам+" закрито за відсутністю доказів, - прокурор
Фото: ВАКС (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Справу "Роттердам+" була закрита через недостатність зібраних детективами НАБУ доказів, і спроба НАБУ зняти зі справи прокурора, який прийняв це рішення, пояснюється, нічим іншим, як проявом незгоди з об'єктивним процесуальним рішенням.

Про це повідомив старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко в ході судового засідання 11 листопада.

"Через недостатність доказів підстав для складання обвинувального акта встановлено не було. Тому залишилося прийняти єдине рішення - закрити кримінальне провадження, що було й зроблено відповідно до моїх функціональних та професійних обов'язків",- повідомив суду прокурор.

Він також додав, детективи НАБУ звернулися в суд для його відводу тільки тому, що саме він як старший прокурор групи прокурорів прийняв постанову про закриття справи.

"Ця заява не пов'язана з наявністю передбачених КПК підстав для відводу, вона пов'язана з прийняттям конкретного процесуального рішення... Говорячи про те, що прокурор був на думку детективів упередженим, вони заявляють відвід не групі прокурорів, яка здійснювала в сукупності процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, а тільки одному прокурору, який прийняв рішення про його закриття", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, справу "Роттердам +" було закрито прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Проте 27 жовтня ВАКС несподівано переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

Таке рішення суддя Олійник прийняла за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За словами адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск.

Після цього детективи НАБУ спробували змінити прокурора, але ВАКС підтвердив законність і правомірність дій процесуального керівника, який постановив закрити справу "Роттердам+".

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