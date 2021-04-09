Справу "Роттердам+" втретє закрили. НАБУ оскаржить дії прокурора
Прокурор Віталій Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". Національне антикорупційне бюро оскаржить це рішення прокурору вищого рівня.
Про це повідомили у прес-службі НАБУ.
Зазначається, що попередні рішення прокурора Помаренка скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд.
Водночас, Пономаренко, на думку НАБУ, вдається до будь-яких дій, аби запобігти скеруванню справи до ВАКС.
"З огляду на очевидну заангажованість і необ’єктивність прокурора, Національне бюро закликає (генпрокурора, - ред.) Ірину Венедиктову розглянути це питання і замінити Віталія Пономаренка", - йдеться в заяві.
Сукупність зібраних доказів у провадженні, на переконання НАБУ, є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з прийняттям та застосуванням формули "Роттердам+".
"Про це ж свідчать, в тому числі рішення про скасування постанов Пономаренка про закриття кримінального провадження у зв’язку з їх незаконністю та необґрунтованістю", - додають в НАБУ.
Нагадаємо, САП вже двічі закривала справу "Роттердам+" за відсутністю достатніх доказів їх провини і вичерпання можливостей для їх отримання. Спочатку 27 серпня 2020 року, після чого це рішення 27 вересня підтвердив Вищий антикорупційний суд і 29 вересня Офіс генерального прокурора. Повторно справу було закрито 21 січня 2021 року через відсутність складу злочину. Після цього, 25 січня, ВАКС підтвердив законність дій прокурора, який прийняв таке рішення.
Раніше РБК-Україна писало, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про закінчення строків досудового розслідування у справі "Роттердам+".