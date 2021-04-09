Справу "Роттердам+" втретє закрили. НАБУ оскаржить дії прокурора

Про це повідомили у прес-службі НАБУ .

Зазначається, що попередні рішення прокурора Помаренка скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд.

Водночас, Пономаренко, на думку НАБУ, вдається до будь-яких дій, аби запобігти скеруванню справи до ВАКС.

"З огляду на очевидну заангажованість і необ’єктивність прокурора, Національне бюро закликає (генпрокурора, - ред.) Ірину Венедиктову розглянути це питання і замінити Віталія Пономаренка", - йдеться в заяві.

Сукупність зібраних доказів у провадженні, на переконання НАБУ, є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з прийняттям та застосуванням формули "Роттердам+".

"Про це ж свідчать, в тому числі рішення про скасування постанов Пономаренка про закриття кримінального провадження у зв’язку з їх незаконністю та необґрунтованістю", - додають в НАБУ.