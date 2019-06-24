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Справа "Роттердам+" звелася до провокацій, - адвокат НКРЕКП

Новини » Енергетика    24.06.2019 - 17:48
Справа "Роттердам+" звелася до провокацій, - адвокат НКРЕКП
Ірина Одинець (фото: з відкритих джерел)

Адвокат прокоментувала розслідування справи "Роттердам+"

Розслідування справи, пов'язаної з вугільної формулою "Роттердам+", звелося до пошуку "скривджених" людей, які б погодилися дати неправдиві свідчення проти керівництва Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це повідомила адвокат НКРЕКП Ірина Одинець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю.

"Детективи вирішили нещодавно чи то завербувати, чи то схилити до співпраці одного з діючих працівників Комісії. Не буду називати кого. І це було дуже цікаво. Розмова звелася до того, що "дайте хоч когось, у кого був конфлікт з Дмитром Вовком" (Дмитро Вовк, - колишній голова НКРЕКП, під керівництвом якого в березні 2016 року була прийнята формула "Роттердам+"), і ми тоді зробимо вам "теплу ванну". У сенсі, у вас все буде добре, якщо ви знайдете ображених на Вовка людей, які б могли що-небудь про нього розповісти, що можна використовувати у справі. Тобто, мова вже не йде про те, щоб з'ясовувати якісь аспекти, пов'язані з формулою. Все зводиться до банальних провокацій. Потрібно, щоб хтось обмовив Вовка, тоді у НАБУ з'явиться привід заявити, що вони знайшли докази. Це все, погодьтеся, дуже дрібно", - сказала Одинець.

За словами адвоката, НАБУ продовжує вважати, що формула "Роттердам+" з'явилася на світ в результаті домовленостей між членами НКРЕКП і енергетичним холдингом ДТЕК Ріната Ахметова. Однак за два з половиною роки доказів цьому не знайдено.

"Версія НАБУ базується на тому, що члени Комісії та представники ДТЕК знайомі між собою. Вони роблять вигляд, що не розуміють, що ринок енергетики достатньо закритий і вузький. Всі люди, які працюють на ринку не один рік, один одного знають. Як правило, або з Комісії йдуть працювати у приватний сектор, або навпаки - з приватного сектора йдуть до Комісії або міністерства. Наприклад, є рада оптово-роздрібного ринку електроенергії, членами якого є всі директори великих компаній, а також представники комісії, Міністерства енергетики, Антимонопольного комітету. Зрозуміло, що вони всі знайомі. Але якщо я з кимось знайома, це ж не свідчить про те, що я з ним вступила в злочинну змову. Але вся логіка детективів будується саме на цьому. Вони кажуть: "ну ви ж знали, ну ви ж могли...", - пояснила Одинець.

Як зазначила адвокат, НАБУ висуває претензії не тільки до попереднього складу Комісії на чолі з Дмитром Вовком, але і чинного.

"В розумінні детективів в НКРЕКП триває "злочинна змова". У мене питання: а чому Комісія повинна була скасовувати формулу? Всі суди встановили, що вона законна і обґрунтована, є маса експертиз, українських і міжнародних. На якій підставі скасовувати? Якщо вже НАБУ хоче говорити про змову, то, як мінімум, варто говорити про змову всього нового складу Комісії, всіх попередніх членів, обох міністрів енергетики, керівника державної регуляторної служби, Антимонопольного комітету, Мін'юсту, який затвердив цей порядок", - резюмувала юрист.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" перестає застосовуватися з 1 липня 2019 року після введення в Україні ринку електроенергії.

20 червня президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з бізнесменом Рінатом Ахметовим домовився про скасування формули розрахунку собівартості теплової електроенергії "Роттердам+". Разом з тим представник Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус пояснив, що формула фактично не діє з початку 2019 року.

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