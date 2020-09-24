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Справа "Роттердам+": НАБУ подало скаргу на прокурора

Автор: Дмитро Левицький

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття справи "Роттердам+". НАБУ подало скаргу на прокурора до керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генпрокурора.

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Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як наголосили у бюро, рішення ВАКС не є остаточним та може бути оскаржено в Апеляційній палаті.

"НАБУ переконане, що крапку у справі "Роттердам+" має ставити суд за результатами змагального процесу. Будь-які рішення у цій справі за межами судового процесу не відповідають законним інтересам громадянського суспільства і держави", - йдеться в заяві бюро.

Нагадаємо, сьогодні ВАКС відмовився скасувати рішення про закриття справи "Роттердам+", яке ухвалила САП в кінці серпня. Суд не задовольнив скаргу екс-заступника генпрокурора Віктора Чумака на рішення САП.

У САП пояснювали, що справа "Роттердам+" була закрита через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

Докладно про справу ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Крапка у справі "Роттердам+": чим закінчилося "найгучніше" розслідування НАБУ".

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