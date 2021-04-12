Справа "Роттердам+" давно мала бути закритою через відсутність доказів, - нардеп

"Цю справу ("Роттердам+", - ред.) запускають по колу тільки з однією метою - приховати нинішню корупцію і нинішню зраду енергетичним національним інтересам на енергетичному ринку України. На мій погляд, шлях тільки один - НАБУ має припинити правовий нігілізм і відкрити кримінальні провадження про корупцію нинішніх депутатів з енергетичного комітету, нинішніх чиновників з НКРЕКП", - заявив Наливайченко.

Нардеп зазначив, що у справі "Роттердам+" не було жодного доказу завдання шкоди, що підтверджується десятками авторитетних експертиз і рішеннями судів.

"У мене величезні підозри щодо комерційної зацікавленості НАБУ в цій справі. Тому що доказів немає, про що вже неодноразово підтвердили. 10 експертиз, і міжнародних, і національних, так само підтвердили, що немає збитків. Але чомусь з точністю до навпаки вперто незаконно відновлюють ці кримінальні провадження", - наголосив нардеп.