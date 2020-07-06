Справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про асоціацію з ЄС, - експерт

Спроби Антимонопольного комітету оштрафувати найбільших виробників тютюнових виробів на 6,5 млрд грн по так званій "справі про картельну змову тютюнових компаній" суперечать ст. 255 Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Про це повідомляє експерт Інституту законодавства при Верховній раді, професор Валерій Воротін.

Експерт нагадав, що ще у 2011 році Антимонопольний комітет надав усі необхідні дозволи для ТК "Мегаполіс-Україна" (попередня назва "Тедіс") щодо концентрації оптової торгівлі тютюновими виробами.

Ці дозволи діяли до 2018 року, після того були скасовані АМКУ, але відновлені Верховним судом України.

"Якщо в цій ситуації Антимонопольний комітет і може когось оштрафувати - то хіба що самого себе. Адже він сам у 2011 р. видав дозволи на концентрацію і узгоджені дії, які передбачали зобов’язання дистрибуції не здійснювати оптовий продаж без дозволу "Мегаполіса" (тепер - "Тедіс") протягом 10 років. Виробників тоді навіть не проінформували - поставили перед фактом вже прийнятого рішення. Компанії-дистрибутори, які раніше працювали з виробниками, просто надіслали листи-повідомлення про припинення співпраці. Тобто причина штрафу не просто необгрунтована, вона абсурдна", - говорить Воротін.

Також експерт наголосив, що накладаючи штраф, Антимонопольний комітет порушив процесуальні вимоги ст. 255 Угоди про асоціацію України з ЄС. Ця стаття вимагає від АМКУ дати компаніям-виробникам тютюнових виробів перед накладанням штрафу представити свою позицію й аргументацію - цього чиновники Антимонопольного комітету не зробили.

"Відповідно до положень ст. 255 Угоди про асоціацію з ЄС, Україна визнала важливість належного правового процесу в справах про порушення антимонопольного права та зобов’язалась застосовувати своє законодавство про захист економічної конкуренції у прозорий спосіб та поважати принципи процесуальної справедливості та права на захист. На жаль, у цьому випадку ці принципи було порушено", - додає експерт.

Раніше повідомлялось, що проблеми із розглядом даного штрафу визнають навіть ті, хто допомагали його ініціювати.

"За наявною у мене інформацією, під час розслідування "картельної" справи були допущені порушення, що можуть призвести до скасування рішення. Про це було відомо й очільнику АМКУ, й іншим державним уповноваженим", - заявила колишній державний уповноважений Антимонопольного комітету Агія Загребельська.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 р. Антимонопольний комітет України прийняв рішення накласти штраф у розмірі 6,5 млрд грн на афілійовані компанії "Філіп Морріс", "Джей ТІ Ай", "Імпериал Тобакко" і "Брітіш Американ Тобакко", а також на компанію "ТЕДІС Украина". АМКУ заявив, що мав місце зговір виробників, аби не допустити на ринок дистрибуції тютюнових виробів потенційних нових учасників.

Компанії-виробники, не погодившись із цим рішенням, оскаржують його в суді.