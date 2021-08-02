Проти Коломойського в Росії порушили кримінальну справу

За даними видання, управління економічної безпеки і протидії корупції по Республіці Татарстан і Головне слідче управління МВС по РТ порушили кримінальну справу за статтею 210 КК РФ ("створення і участь в організованому злочинному співтоваристві"), за якою можливе максимальне покарання - довічний термін.

За версією слідства, бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Олександр Ярославський і Павло Овчаренко створили "злочинне співтовариство" нібито для "розкрадання російської нафти".

Російські силовики стверджують, що у 2007 році ВАТ "Татнафта" відвантажило для ПАТ "Укртатнафти" понад 2,2 тис.тонн сирої нафти на суму понад 1 млрд доларів, з яких було оплачено тільки 1,4 тис. тонни на загальну суму 652 млн доларів. Коломойський та інші бізнесмени відсторонили від управління "Укртатнафтою" менеджерів і акціонерів з російської сторони. Таким чином, "Татнафті" було завдано збитків на загальну суму 439 млн доларів.

Раніше контрольний пакет акцій "Укртатнафти" був у "Татнафти" і її структур, а також у Міністерства майна Татарстану. Група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова остаточно отримала контроль над "Укртатнафтою" у 2007 році. Пост гендиректора зайняв Павло Овчаренко. Відтоді "Татнафта" намагається повернути втрачені активи.

"Укртатнафті" належить найбільший в Україні Кременчуцький нафтопереробний завод.