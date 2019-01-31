"Справа політтехнологів": свідка судитиме суддя, що обирав запобіжний захід Петрову і Барабошку

Справу довірили судді Білоцерковцю

Владимира Коваля, свидетеля в "секс-скандале" с участием заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко, будет судить Печерский суд, а дело доверили судье Белоцерковцу, ранее осудившему политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко. Об этом Коваль написал на своей странице в Facebook.

"Вчера утром прокуроры сообщили, что заседание еще не назначено, поскольку они заработались и забыли передать документы в суд (несколько дней забывают, потому что ждали нужного судью). А уже днем из собственных источников мне стало известно, что заседание уже назначено (!) на сегодня, на 17:00.Переспросили у прокуроров: "Нет-нет-нет, мы же ничего не подавали".10 минут назад: "Заседание сегодня, 17:00, судья Белоцерковец", - написал Коваль.

Отметим, судья Белоцерковец ранее избирал меру пресечения подозреваемым в организации секс-скандала политтехнологу Владимиру Петрову (домашний арест) и блогеру Александру Барабошко (арест с залогом 3 млн грн).

Напомним, на днях Коваль рассказал в интервью СМИ, как силовики сфабриковали дело в отношении политтехнолога Владимира Петрова из-за его расследовательской деятельности.

"Целью этого дела изначально было формирование любо доказательной базы на список конкретных фамилий с целью преследование как ряда политических оппонентов конкретных людей, так и конкретно Владимира Петрова в качестве мести за расследования "Школы коррупции" в отношении конкурсных комиссий ГБР, а также его профессиональную деятельность, не связанную с сутью этого производства", - заявляет Коваль.

По его словам, его задержали сотрудники Нацполиции и Военной прокуратуры. Чтобы выбить показания на Петрова, его били и угрожали знакомым. Позже его заставили подписать показания, сочиненные следователем.

"Это дело фабриковалось очень грубыми и грязными методами в атмосфере полнейшей безнаказанности и произвола, и связано это в первую очередь тому, что в деле отсутствует следствие, как таковое: прокуратура сама ведет "расследование" и сама же выполняет надзорную функцию за законностью своих действий. Именно это, а также ощущение поддержки и благосклонности верхов дает им возможность чувствовать себя свободно", - утверждает Коваль

После этого признания Коваль из свидетеля стал подозреваемым, у него были проведены обыски.

"Прочитал 50 страниц подозрения о том как в неустановленное время, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, находясь в сговоре с неустановленными людьми, вовлекая неустановленных лиц, преследуя цели противоправного обогащения, осознавая преступный умысел, я мог совершить, повторно совершить, и снова совершить ряд уголовных преступлений, против круга обиженных и оскорбленных, подтвердивших следствию свои большие страдания от факта моего пребывания на свободе. Есть очень интересные фамилии страдальцев и фейковых общественных организаций, еще больше подтверждающих, кто за этим делом стоит, кто его закручивает и кто его двигает… Абсурдность дела зашкаливает настолько, что не удивлюсь если все придет к тому, что по указанию Владимира Петрова я ложусь спать, заказываю еду, а может быть по личному указанию Владимира Петрова даже родился", - написал Коваль.

Напомним, 7 ноября Наталья Бурейко, которая назвала себя студенткой, сообщила в Facebook об угрозах и домогательства со стороны якобы заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко. Мужчина якобы угрожал ей в соцсети Tinder. Сам Варченко заявил, что это "провокация". Женой Варченко является первая заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

Она заявила, что переписка с угрозами от ее мужа - "фейк" и провокация. По ее мнению, эта ситуация связана с ее профессиональной деятельностью. В этом деле обыскали политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко. Позже им избрали меры пресечения. Их подозревают в организации скандала. Петров считает, что силовики сфабриковали дело против него из-за его расследований о преступлениях сотрудников силовых структур.