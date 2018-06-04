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Справу про замах на вбивство Осмаєва та Окуєвої розглядатиме суд присяжних

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 16:37
Фото: Аміна Окуєва (УНІАН)
Фото: Аміна Окуєва (УНІАН)

Обвинуваченому продовжено строк тримання під вартою ще на 2 місяці

Справу про замах на вбивство добровольця АТО Адама Осмаєва та його дружини Аміни Окуєвої суд розглядатиме за участю присяжних. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

"31.05.2018 у Подільському районному суді міста Києва було проведено підготовче судове засідання, за результатами якого обвинувальний акт призначено до розгляду по суті судом присяжних", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що обвинуваченому продовжено строк тримання під вартою ще на два місяці.

Наступне засідання відбудеться завтра, 5 червня.

СПРАВУ ПРО ЗАМАХ НА ВБИВСТВО ДОБРОВОЛЬЦЯ АТО АДАМА ОСМАЄВА ТА ЙОГО ДРУЖИНИ АМІНУ ОКУЄВУ СУД РОЗГЛЯДАТИМЕ ЗА УЧАСТЮ...

Опубліковано Прокуратура міста Києва 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, 1 червня 2017 року у Києві сталася стрілянина, жертвою якої став росіянин Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

За даними поліції, Осмаєв з дружиною Аміною Окуєвою домовилися про інтерв'ю з нібито французьким журналістом Алексом Вернером з Le Monde в Києві на вулиці Кирилівській. При зустрічі Вернер дістав з коробки пістолет "Глок" і вистрілив в груди Осмаєву, після чого його дружина з нагородного пістолета марки ПМ чотири рази вистрілила в нападника. Обох поранених доставили в 17 лікарню.

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Теги публікації: Аміна Окуєва, покушение, суд присяжных  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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