Дело о покушении на убийство Осмаева и Окуевой будет рассматривать суд присяжных

Обвиняемому продлен срок содержания под стражей еще на 2 месяца

Дело о покушении на убийство добровольца АТО Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой суд будет рассматривать с участием присяжных. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"31.05.2018 в Подольском районном суде города Киева было проведено подготовительное судебное заседание, по результатам которого обвинительный акт назначен к рассмотрению по существу судом присяжных", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обвиняемому продлен срок содержания под стражей еще на два месяца.

Следующее заседание состоится завтра, 5 июня.

ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ДОБРОВОЛЬЦА АТО АДАМА ОСМАЕВА И ЕГО ЖЕНЫ АМИНА ОКУЄВУ СУД будет РАССМАТРИВАТЬ С УЧАСТИЕМ... Опубликовано Прокуратура города Киева 4 июня 2018 г.

Напомним, 1 июня 2017 года в Киеве произошла стрельба, жертвой которой стал россиянин Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина.

По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четыре раза выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 больницу.