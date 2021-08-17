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Справу першого українського пірата направили в суд

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Вівторок 17 серпня 2021 15:47
Справу першого українського пірата направили в суд Фото: в суд скерували справу першого українського пірата (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Офіс генпрокурора вперше в Україні скеровав в суд обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення піратства. Також його звинувачують у підробленні офіційного документа та його використанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Зловмиснику пред'явлені звинувачення за:

  • частиною 1 статті 446 - Піратство
  • частиною 5 статті 27 - Види співучасників
  • частиною 3 статті 358 - Підроблення офіційних документів
  • частиною 4 статті 358 - Використання завідомо підробленого документа

Суть звинувачення

Розслідування встановило, що у липні 2020 року українець, використавши неозброєне судно іноземної охоронної компанії, захопив судно під прапором Маршалових островів. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи насильством та застосуванням вогнепальної зброї. Після того, як зловмисник отримав 500 тисяч доларів, він розблокував роботу судна та покинув його.

Крім того, українець, щоб вчинити цей злочин та працевлаштуватися в іноземну охоронну компанію, підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу ЗСУ.

Підозрюваного затримано. Він взятий під варту без права внести заставу.

Фото: українця вперше затримали за піратство (gp.gov.ua)

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