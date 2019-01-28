Справа Ноздровської: прокуратура відмовила захисту у ряді клопотань про слідчі дії

Адвокат заявив про велику кількість звернень щодо проведення додаткового розслідування
Прокуратура відмовила захисникам родини правозахисниці Ірини Ноздровської на частину клопотань щодо здійснення слідчих дій. Про це повідомив адвокат у справі щодо вбивства Ноздровської Олександр Панченко під час засідання ТСК у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.
Так, секретар ТСК Олена Сотник запитала у адвокатів, чи подавали вони клопотання до прокуратури щодо проведення додаткових слідчих дій.
"Чи можете сказати, під час розслідування вами подавались клопотання про здійснення додаткових слідчих дій, і чи була постанова про відмову. Якщо була, чи можемо ми ознайомитись з обґрунтуванням цієї відмови?" - запитала Сотник.
Відповідаючи на питання секретаря, захисник родини Ноздровських заявив, що подавав клопотання про проведення додаткових слідчих дій у справі.
"У нас надзвичайно багато подавалось клопотань на здійснення слідчих дій на досудовому розслідуванні. На частину з них була відмова, наразі я не можу сказати скільки. Але дуже багато було клопотань… Неодноразово і ми, і дочка Ноздровської звертались і до прокурора області, і до його заступників. Дуже багато звертались для того, щоб провели додаткове розслідування. Дуже багато було допитано свідків", - зазначив захисник.
Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія парламенту щодо нападів на активістів може сприяти початку нового досудового розслідування у кримінальній справі по вбивству Ірини Ноздровської.
Як писало РБК-Україна раніше, Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці арешт обвинуваченому у вбивстві Ноздровської Юрію Россошанському.
Додамо, в жовтні минулого року адвокат сім'ї правозахисниці Панченко заявив, що не отримував повідомлення про призначення підготовчого засідання за обвинуваченням Юрія Россошанського.