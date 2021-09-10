Справа МН17: Венедіктова розповіла, коли буде вирок суду в Гаазі

"Що стосується строків. Прокурори в листопаді цього року скажуть свою завершальну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022 року, або листопад 2022 року, або грудень 2022 року", - заявила Венедіктова.

Зазначимо, 17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу Амстердам - Куала-Лумпур збили у Донецькій області. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу загинули.

Менш ніж через місяць після цього сформували Об'єднану слідчу групу (JIT) - і представники органів карного розшуку Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України почали розслідування.

Навесні 2018 року Об'єднана слідча група оголосила, що малайзійський Boeing 777 над Донбасом збили з ракетної установки "Бук". Вона належала Курській 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ і приїхала на Донбас саме з території Росії.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти та гості студії, серед яких Ірина Венедіктова, Дмитро Кулеба, Давид Арахамія, Ірина Геращенко та інші, обговорювали реакцію на матеріал CNN про угоду щодо "вагнерівців" і те, чим загрожує Україні та її кордонам союз Путіна і Лукашенка.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 10 вересня 2021

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.



Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціну газу для українців.



Також в ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".



В ефірі сталася і суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр і колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.



Також дивіться результати сенсаційного голосування щодо того, хто має бути союзником України? Захід, Росія чи... Китай?