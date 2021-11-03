Справа Медведчука: стало відомо, чому досі не вручили обвинувальний акт

У так званій "кримській справі" Віктора Медведчука йому досі не вручили обвинувальний акт. Все тому, що нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" ще не завершив ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-служба СБУ.

У прес-службі зазначили, що досудове розслідування у справі народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, яке стосується держзради і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, веде міжвідомча слідча група.

Після обрання 13 травня 2021 року запобіжного заходу щодо Медведчука СБУ виконала всі необхідні слідчі дії протягом трьох місяців. Це дозволило Офісу генпрокурора повідомити про завершення досудового розслідування вже 20 серпня. Тоді ж матеріали кримінального розслідування були передані для ознайомлення підозрюваному та його захисту.

"З боку підозрюваного триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Саме цей процес відкладає вручення Медведчуку обвинувального акту і направлення його до суду", - зазначили в СБУ.