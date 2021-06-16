Справа кримського депутата Ганиша на повторному розгляді: суд відмовив в арешті
Київський апеляційний суд відмовив прокуратурі в арешті колишнього кримського депутата Василя Ганиша. Його справа перебуває на повторному розгляді після того, як Верховний суд скасував вирок за державну зраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.
У листопаді 2018 року Дніпровський райсуд Києва засудив Ганиша до 12 років в'язниці за держзраду. Вона, на думку суду, була в тому, що екс-депутат під час анексії півострова голосував за "Конституцію Республіки Крим" і балотувався в депутати місцевої ради за російським законодавством.
Сам він звинувачення заперечував і стверджував, що був єдиним з кримських депутатів, який не підтримав захоплення півострова.
Зазначимо, у грудні 2020 року Верховний суд скасував вирок Ганишу і відправив справу на повторний розгляд до Київського апеляційного суду. У червні поточного року він приступив до розгляду цієї справи.
Прокурор просив суд помістити Ганиша під варту, так як, на думку обвинувачення, він може втекти до Криму і перешкоджати правосуддю. Крім того, за даними Департаменту захисту національної державності СБУ від 09 лютого 2021 року, Ганиш через месенджери продовжує підтримувати відносини з "високопоставленими кримськими чиновниками і співробітниками органів МВС і ФСБ РФ в Криму".
Також він нібито активно шукає зв'язки серед співробітників Державної прикордонної служби України в Херсонській області, що, на думку прокуратури, може свідчити про його наміри покинути межі України незаконним способом, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
Суд не погодився з доводами прокурора і відмовився заарештувати екс-депутата. Колегія суддів вважає низькою ймовірність втечі підсудного до Криму, так як на даний момент він живе в Івано-Франківській області і доглядає за тяжкохворою матір'ю.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року Ганиша відпустили з в'язниці ще до того, як Верховний суд скасував вирок. Тоді його звільнили на підставі медичних показань. До цього захист на оголошенні вироку просив відхилити його, оскільки колишньому депутату треба було зробити операцію на серці.
Ганиша затримали у квітні 2015 року, коли він виїжджав з окупованого Криму на материкову Україну.