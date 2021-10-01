Справа за позовом "Стоп шлам" була розподілена у суді з фальсифікаціями, - адвокат МГЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МГЗ в Facebook .

"19 листопада 2020 року о 13 год 46 хв справу зареєстрував секретар суду. О 17 год 04 хв керівник апарату зазначеного суду Наталія Миколаєва поставила незаконні відмітки про завершення робочого часу 5 суддям з 6, що мали відповідну кваліфікацію для авторозподілу. А о 23 год 33 хв секретар провела розподіл на одного суддю, що залишився - Ірину Боброву", - зазначає Ващенко.

Водночас, за словами адвоката, відповідно до табелів обліку робочого часу та розрахункових відомостей, Боброва не працювала позанормово цього дня, а наказ про її чергування був оформлений пізніше, тож є підробленим.

"Це вкотре підтверджує, що від самого початку позов про стягнення з МГЗ 9,2 млрд грн за нібито моральну шкоду - є спланованою рейдерською атакою, до якої залучені не лише псевдоактивісти, а і продажні експерти та корумповані судді. Сподіваємось, що незабаром діям всіх фігурантів дадуть законну, не упереджену та об’єктивну оцінку як правоохоронні органи, так і представники судового корпусу!" - йдеться в повідомленні.