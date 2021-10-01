Справа за позовом "Стоп шлам" була розподілена у суді з фальсифікаціями, - адвокат МГЗ

За офіційними даними, що містяться в автоматизованій системі документообігу суду, співробітники Заводського районного суду Миколаєва сфальсифікували розподіл справи на суддю Ірину Боброву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МГЗ в Facebook.
"19 листопада 2020 року о 13 год 46 хв справу зареєстрував секретар суду. О 17 год 04 хв керівник апарату зазначеного суду Наталія Миколаєва поставила незаконні відмітки про завершення робочого часу 5 суддям з 6, що мали відповідну кваліфікацію для авторозподілу. А о 23 год 33 хв секретар провела розподіл на одного суддю, що залишився - Ірину Боброву", - зазначає Ващенко.
Водночас, за словами адвоката, відповідно до табелів обліку робочого часу та розрахункових відомостей, Боброва не працювала позанормово цього дня, а наказ про її чергування був оформлений пізніше, тож є підробленим.
"Це вкотре підтверджує, що від самого початку позов про стягнення з МГЗ 9,2 млрд грн за нібито моральну шкоду - є спланованою рейдерською атакою, до якої залучені не лише псевдоактивісти, а і продажні експерти та корумповані судді. Сподіваємось, що незабаром діям всіх фігурантів дадуть законну, не упереджену та об’єктивну оцінку як правоохоронні органи, так і представники судового корпусу!" - йдеться в повідомленні.
Раніше директор з виробництва МГЗ Володимир Красноярський заявив, що ті, хто атакує МГЗ, просто маніпулюють громадською думкою, показуючи фотографії десятирічної давності та розповідаючи про екологічну катастрофу.
Водночас НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо судді Ірини Бобрової, яка ухвалила рішення на користь "Стоп шлам". Також дії засновників громадської організації, суддів та експертів, які були залучені до справи, розслідують у поліції та ДБР.