Справа Гандзюк: Ляшко вимагає дострокового розпуску Херсонської облради

Ляшко зареєстрував відповідний проект постанови

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал к ответу депутатский корпус Харьковского облсовета, который не поддержал отставку главы совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации заказного убийства общественной активистки Катерины Ганзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

В частности, Ляшко зарегистрировал проект постановления Верховной рады о досрочном прекращении полномочий депутатов и роспуске облсовета. По мнению Ляшко, эти депутаты не имеют морального права принимать какие-либо дальнейшие решения.

"Обращаюсь ко всем коллегам с БЮТ, БПП, других фракций, на следующей пленарной неделе незамедлительно проголосовать постановление и распустить Херсонский областной совет. Если депутаты утратили мораль, если во главе областного совета стоит председатель, которого обвиняют в организации убийства, и он сам не считает нужным покинуть свой пост, значит всех их необходимо распустить", - заявил Ляшко.

8 февраля, в ходе пленарного заседания, глава Херсонского совета поставил на голосование вопрос об отстранении его от должности и вынесение недоверия председателю Херсонской ОГА Андрею Гордееву. Из 54 зарегистрированных в сессионном зале депутатов, в голосовании приняли участие всего 11 человек. Таким образом, решение было не принято.

31 июля 2018 года на и.о. управделами Херсонского горсовета, известную активистку Екатерину Гандзюк было совершено покушение. Женщину облили серной кислотой. 4 ноября 2018 года, в результате полученных травм, Гандзюк умерла в одной из киевских больниц.

11 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила о том, что подозрение в организации убийства активистки вручено председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру по месту жительства. Сарган проинформировала, что Мангер будет доставлен в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.