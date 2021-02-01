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Справа донецької тюрми "Ізоляція": слідство зацікавилося оприлюдненими фото

Автор: РБК-Україна

Слідство у справі в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку, зацікавилося фото, що минулого тижня були опубліковані в інтернеті. Крім того, підозру повідомили ще одному фігуранту справи.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції України.

Повідомляється, що фото в'язниці представляють оперативний інтерес і були долучені до матеріалів кримінального провадження.

Також повідомляється, що про підозру повідомили ще одному фігуранту. У створенні терористичної організації і тортурах підозрюється уродженець Бахмута. За даними слідства, від початку 2016 року він приєднався до так званої "Донецької народній республіці". Його призначили охоронцем "Ізоляції", протягом двох років він незаконно позбавлював волі проукраїнських громадян

"Він та інші бойовики тримали полонених в нелюдських умовах в камерах, годинами катували електричним струмом, застосовували до них фізичне насильство і принижували. До тюрми потрапляли як цивільні жителі, так і військовослужбовці сил АТО / ООС", - йдеться в повідомленні.

Слідство зазначає, що фігурант використовував полонених для примусових робіт.

Нагадаємо, минулого тижня були опубліковані фото донецької тюрми "Ізоляція", в якій тримають українських полонених.

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Також повідомлялося, що українські правоохоронні органи у справі про тортури в "Ізоляції" оголосили підозри п'яти фігурантам.

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