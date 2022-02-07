Справа на 700 млн гривень. До Криворізької мерії прийшли з обшуками

За даними слідства, станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.

"Через неналежне виконання своїх посадових обов’язків посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію. Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: в Криворізькій мерії проводять обшуки (dbr.gov.ua)