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Справа на 700 млн гривень. До Криворізької мерії прийшли з обшуками

Автор: Анастасія Рокитна

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті. Обшуки проходять по справі щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

За даними слідства, станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.

"Через неналежне виконання своїх посадових обов’язків посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію. Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: в Криворізькій мерії проводять обшуки (dbr.gov.ua)

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Кривий Ріг