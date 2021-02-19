Делегацію України в ТКГ може залишити один учасник: в чому причина

За словами Гармаша, він може вийти з ТКГ, якщо керівництво української делегації не вживатиме кроків щодо питання нерегламентованої присутності на засіданнях "якихось громадських експертів, які представляють незрозуміло кого".

"Все просто: або я переконую керівництво в правоті своїх аргументів, і ми починаємо дієво реагувати на порушення формату переговорів і режиму конфіденційності ... Або потрібно шукати відповіді на запитання: що я роблю на кораблі, який пливе не в ту сторону? Тобто, - чи не час на вихід?", - сказав він.

Як зазначив Гармаш, ці так звані "експерти" вже взяли участь у трьох засіданнях ТКГ. Він зазначив, що цих "експертів" не запрошував жоден із членів ТКГ.

"У будь-якому випадку, суб'єктивізувати маріонеток з ОРДЛО як окремі делегації я не стану. Це буде не просто плювок в обличчя всіх переселенців і патріотів, це буде здачею наших позицій, а я здавати нічого не буду. Я йшов у ТКГ, щоб відвойовувати, а не здавати", - наголосив Гармаш.

Гармаш представляв жителів окупованої території Донецької області на засіданнях політичної підгрупи ТКГ з 9 червня 2020 року.