У справі Скрипалів встановлений третій підозрюваний, - Bellingcat

45-річний росіянин під іменем "Сергій Федотов" є високопоставленим офіцером ГРУ

Третий российский офицер ГРУ, который находился в Британии в момент отравления Сергея и Юлии Скрипалей "Новичком" в марте 2018 года, прибыл в Болгарию за несколько дней до отравления предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Вellingcat.

Установлено, что этот третий, 45-летний россиянин, путешествовавший под именем "Сергей Федотов", является высокопоставленным офицером ГРУ. Он получил подставную личность в 2010 году. Какие-либо более ранние записи о существовании этого лица отсутствуют.

Журналисты отследили многочисленные путешествия "Федотова" с 2010 года и до его последней заграничной поездки - в Лондон в марте 2018 года.

В течение этих восьми лет "Федотов" много путешествовал по Европе, Азии и Ближнему Востоку, зачастую появляясь в "горячих точках" всего за несколько дней до событий.

Среди этих поездок особо выделяется посещение "Федотовым" Болгарии в апреле 2015 года, поскольку его обстоятельства очень напоминают отравление Скрипалей.

24 апреля "Федотов" прибыл рейсом из Москвы в болгарский морской курортный город Бургас. Он заказал обратный рейс, который должен был вылететь из болгарской столицы Софии обратно в Москву 30 апреля. Однако на обратный рейс он не явился. Вместо этого он объявился вечером 28 апреля в стамбульском аэропорту "Ататюрк" и в последний момент купил билет на рейс в Москву.

В тот же день предприниматель Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали также его сын и один из руководителей компании. Все трое были госпитализированы с симптомами острого отравления. Состояние Гебрева резко ухудшилось, и он впал в кому. Врачи предположили, что в течение дня или дней перед 28 апреля он вступил в контакт с ядом или употребил его внутрь.

Одна из лабораторий, Verifin в Университете Хельсинки, провела подробный анализ яда. В частности, в образце мочи Гебрева обнаружились два различных органофосфата. Один из тех, которые им удалось выявить, оказался мощным пестицидом, а другой было невозможно определить. Через месяц после того, как Гебрева положили в больницу, его состояние существенно улучшилось, и его выписали.

Гебрев один из ведущих предпринимателей в болгарской оборонной и военно-экспортной отрасли. Гебрев назвал две гипотетические причины своего отравления. Первой был экспорт его компанией специализированного оборонного оборудования в Украину. Другой гипотезой, по мнению Гебрева, мог бы быть интерес России к подконтрольному ему оружейному заводу, который считается стратегически важным для Болгарии и НАТО.

Отмечается, что 24 мая 2015 года "Федотов" вернулся из Болгарии прямым рейсом из Москвы. Он заказал обратный билет на 28 мая 2015 года, однако вновь не явился на этот рейс. 30 мая он вылетел в Москву из соседней с Болгарией Сербии.

События, соответствующие по времени поездкам "Федотова" в Болгарию, похожи на совпадение по времени его поездки в Британию с отравление Скрипалей. Федотов прилетел в Лондон из Москвы в тот же день, что и двое других офицеров ГРУ, хотя и другим рейсом. Он должен был вылететь обратно днем 4 марта 2018 года, в день, когда Скрипали почувствовали недомогание в Солсбери. Однако, как и в случае с Болгарией, на обратный рейс он так и не сел, отменив регистрацию за несколько минут до отлета. Вместо этого он вылетел обратно в Москву только через несколько дней из другой европейской столицы.

Напомним, полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двоих россиян, которых подозревают в причастности к отравлению