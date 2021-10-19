У справі "Сканіа Україна" відсутня доказова база, вимоги - безпідставні, - експерт

На його думку, обидва кейси унікальні навіть для України, яка і так відома несподіваними судовими рішеннями. Обидва дилери висувають автогігантові багатомільйонні вимоги в рахунок нібито недоотриманого прибутку.

"Дилер (представник "Проскана" Сергій Крикуненко, - ред.) в запалі пояснень сказав, що" взагалі неважливо, що там написано в договорі, потрібно дивитися на ситуацію ширше", - зазначає Козлов.

Експерт також звертає увагу на відсутність доказової бази позивачів за обома кейсам. Майже так само, як і в випадку "Журавлина" представники "Проскана" не змогли надати суду будь-які документальні підтвердження упущеної вигоди, хоча мова йде про сотні мільйонів гривень (123 млн грн у справі "Журавлина" і 164,4 млн грн за справою "Проскан").

"Усі твердження "Проскана"зводяться до того, що якби відповідну продукцію не продавали інші особи, то її продавала би "Проскана", а тому дохід від продажів і є упущена вигода. Сумнівно навіть з практичної точки зору, адже ймовірність продажів товарів залежить від багатьох чинників. А з юридичної точки зору і зовсім не витримує критики, адже такі твердження не підтверджуються доказами і представник "Проскана" цього не заперечує", - підкреслює Козлов.

При цьому навіть замовлена ​​самою же "Просканою" експертиза не змогла підтвердити суду, що упущена вигода була. Проте, суди першої інстанції підтримали обох позивачів, що змушує міжнародного інвестора витрачати ресурси на численні судові позови, доводячи очевидну абсурдність претензій, зазначає експерт.

У свою чергу, в компанії підкреслюють, що обидві справи є справжнім тестом не тільки для судової системи України, а й усієї державної політики залучення інвестицій.