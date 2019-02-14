У справі "Савченко-Рубан" одна із суддів взяла самовідвід

Причина самовідводу - відсутність у судді допуску до держтаємниці

В Черниговском районном суде, где проходит подготовительное заседание по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, судья Светлана Меженникова взяла самоотвод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Указано, что причина самоотвода - отсутствие у судьи допуска к государственной тайне.

Отмечается, что адвокаты и подозреваемые поддержали решение Меженниковой, а судьи ушли в совещательную комнату.

Добавим, заседание по обвинению Савченко и Рубана в подготовке терактов происходит с участием судей Светланы Майбороды и Светланы Меженниковой, председательствующий судья - Дмитрий Криворученко.

Напомним, дело Савченко и Рубана перевели в Чернигов. Такое решение 11 февраля принял Верховный суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры о переносе дела со Славянского городского районного суда Донецкой области в Черниговский районный суд Черниговской области.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что дело Савченко и Рубана хотят перевести в Чернигов, потому что там живут большинство свидетелей.

РБК-Украина ранее писало, что прокуратура подала ходатайство в Верховный суд о передаче дела в Чернигов, хотя сторона защиты просила перевести рассмотрение дела в Печерский райсуд Киева.