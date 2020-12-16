У справі "Роттердам+" немає винних, але НАБУ продовжує на біле говорити чорне, - екс-генпрокурор

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

У справі "Роттердам+" за 3 роки не було встановлено ні збитку, ні винних, ні потерпілих, однак НАБУ продовжує наполегливо наполягати на своїх домислах і фантазіях.

Про це повідомив екс-генеральний прокурор Святослав Піскун.

"Вищий антикорупційний суд приймає рішення і каже: "У "Роттердам+" немає шкоди, немає винних, це європейський хаб. Що ви думаєте? Всі заспокоїлися? Немає. Вони (НАБУ - ред.) кажуть: ось тут ми не згодні з рішеннями прокурора. У 158 випадках ми згодні, а от саме по цій справі у нас є своя думка", - повідомив Піскун.

Екс-генпрокурор зазначив, що у цій ситуації Генпрокуратурі варто провести службове розслідування дій НАБУ на предмет переслідування детективами якихось корисливих цілей і завдань.

"Непогано було б провести службове розслідування з боку Генеральної прокуратури і перевірити все-таки, а чому ж ми так наполегливо продовжуємо допитувати людей або чому вони так наполегливо вилучають документи, які не потрібні зовсім цій справі? Чи не хочуть вони якісь особисті цілі і амбіції поставити вище державних і службових інтересів. Ось це і є предмет службового розслідування", - додав Піскун.

Нагадаємо, старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко раніше заявив, що досудове розслідування не змогло встановити ніяких збитків від дії формули "Роттердам+".

У листопаді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". Вона була закрита прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним.

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.