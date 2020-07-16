У справі "Роттердам+" немає складу злочину, - Сакварелідзе

Розслідування Національного антикорупційного бюро по справі "Роттердам+" може зайти в глухий кут, з-за відсутності завданих збитків, а отже, і складу злочину.

Про це заявив екс-заступник генерального прокурора Давид Саквалеридзе в ефірі "Украина24".

"Слідство може зайти в глухий кут, оскільки може виявитися, що там взагалі немає шкоди. Якщо немає шкоди, тоді немає складу кримінальної справи, немає злочину", - зазначив колишній заступник генпрокурора.

За його словами, після скасування формули "Роттердам+" ціна закупівлі державою вугілля навпаки підвищилася.

"Держава почала закуповувати вугілля за іншою ціною і в результаті отримали таку комічну ситуацію, що в принципі, якщо це все порахувати, то грошей платників податків, які платять за нову формулу, не "Роттердам", на 6 млрд грн більше, ніж було при "Роттердам+", - аргументував екс-заступник генпрокурора.

Саквалеридзе зазначив, що, за цією ж логікою, НАБУ повинна відкрити кримінальну справу, в тому числі, за "Центренерго", оскільки ця компанія сьогодні також працює за формулою "Роттердам+".

"За такою ж логікою треба віддавати під кримінальну відповідальність і недавнє уряд України, яке вирішило підписати угоду "Амстердам+". За "Амстердам+" закуповують газ за такою ж формулою, як і "Роттердам+", - додав Саквалеридзе.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 роки.

Формула передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловості зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т. зв. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.