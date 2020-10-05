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У справі про підпал автомобіля Богдана з'явилися серйозні напрацювання, - поліція

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 09:56
У справі про підпал автомобіля Богдана з'явилися серйозні напрацювання, - поліція
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
Автор: Андрій Козловський

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що у справі про підпал автомобіля колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана з'явилися серйозні напрацювання. Наразі триває слідство.

Про це Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи зміг би він розкрити подробиці підпалу автомобіля, голова Нацполіції пояснив, що поки ні. Результат розповість слідчий по закінченню слідства, додав Клименко.

"Слідство триває і у нас є досить серйозні напрацювання", - зазначив він.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва в ніч на 11 серпня навмисно підпалили автомобіль Андрія Богдана. У ньому був знищений салон, багажний відсік, дах, заднє і переднє скло, задні і передні вікна та задні два колеса.

Також РБК-Україна писало, що стали відомі подробиці підпалу авто журналістки у Львові.

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