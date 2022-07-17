Що робити, якщо повітряна тривога застала в автомобілі: покрокова інструкція

Якщо сигнал повітряної тривоги застав вас в автомобілі, варто відразу попередити інших учасників дорожнього руху. Для цього необхідно просигналити п'ять довгих гудків. По закінченню повітряної тривоги - три короткі.

Що робити далі?

Під час повітряної тривоги зупиніть автівку так, щоб вона не заважала проїзду, вийдіть з неї і швидко прямуйте в найближче укриття.

Якщо поряд немає бомбосховища чи укриття, треба знайти заглиблення чи виступ, де можна перечекати тривогу. Для цього може підійти навіть бордюр.

У разі вибухів - лягайте на живіт, розсуньте ноги та прикрийте руками голову, а також відкрийте рота. Це допоможе уникнути контузії.

Після закінчення повітряної тривоги потрібно залишатися у такому положені ще 10 хвилин.