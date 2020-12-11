Що робити з КАСКО в умовах майбутнього карантину

Україна стоїть на порозі нового локдауна через збільшення рівня захворюваності коронавірусом. І для багатьох автомобілістів знову найбільш гостро постане питання «Що робити з КАСКО?». Коли автомобіль простоює, чи потрібно страхувати машину? Або варто заощадити та сподіватися на «авось»?

Багато хто в принципі ігнорує страхування КАСКО через його необов'язковість і високу вартість. Це передбачувано – вони сподіваються на свій досвід водіння та на ОСАГО іншого водія, який покриє збитки, якщо той буде визнаний винуватцем ДТП. Але варто пам'ятати, що навіть коли авто просто стоїть в гаражі або у дворі будинку, його можуть, як мінімум, викрасти. Також бувають випадки сильного пошкодження. Тому страхування від викрадення та повного знищення повинна бути у кожного водія, який хоче убезпечити себе від можливих форс-мажорів в цей непростий для нашої країни час. З цим розібралися.

Що ж стосується опцій захисту від пошкоджень, то ОСАГО винуватця ДТП покриє вам лише частину суми. У разі, якщо завдано збитків більш ніж на 130 тис. грн., вам доведеться вимагати відшкодування різниці не від страхової, а від самого винуватця аварії. Та й розбиратися з усіма питаннями доведеться самостійно.

Саме тому КАСКО – страхування дороге. Його ціна залежить від багатьох параметрів, основні з яких – марка, модель і вартість авто. Враховуються також стаж водія, вік транспортного засобу, його пробіг, характеристики двигуна і навіть місто експлуатації.

Але що робити, якщо ви користуєтеся автомобілем не постійно, а лише кілька місяців на рік? Якщо не наважуєтеся сісти за кермо взимку або навпаки, їздите на ньому на роботу тільки в холодну пору року? А, можливо, ви використовуєте автомобіль тільки для подорожей? Тоді вам варто придивитися до тих страхових компаній, що пропонують оплату КАСКО помісячно. Саме така унікальна пропозиція є у UNIVERSALNA в додатку UNIVERSALNA by kasko2go (його можна знайти в Apple Store і в Play Market).

У випадку з kasko2go ви, по-перше, платите тільки тоді, коли користуєтеся авто. А по-друге, на вартість КАСКО впливає те, наскільки ви обережні, чи добре справляєтеся з нестандартними ситуаціями на дорозі і як часто на цю дорогу взагалі виїжджаєте. Додаток UNIVERSALNA by kasko2go, встановлений на мобільний телефон, здатний за допомогою штучного інтелекту оцінити ваш стиль водіння і спрогнозувати можливість настання страхової події виходячи з того, як часто ви перебуваєте за кермом, як поводитеся в потоці машин, яка ваша реакція на зовнішні подразники на дорозі. Саме тому навіть в самій компанії UNIVERSALNA не радять купувати КАСКО через додаток UNIVERSALNA by kasko2go відразу після встановлення. Програма здатна визначити стартову вартість страховки на основі введених водієм даних, але остаточна ціна буде сформована протягом тестового періоду. У той час як ви просто їздите, kasko2go оцінює ваші навички та вже через тиждень ви зможете придбати страховий поліс зі значною знижкою – аж до 50%.

І питання «Чому ціна КАСКО для мене – людини, яка не перевищує швидкість, дотримується правил дорожнього руху та поводиться акуратно така ж, як для сусіда, який лихачить, підрізає та обганяє?» просто знімається.

А для власників нових авто kasko2go – найкраще рішення. Адже навіть ті технологічні продукти від різних страхових, які нещодавно з'явилися на ринку, так чи інакше передбачають встановлення в автомобіль певної апаратури, що неприйнятно для нових машин. Такі втручання в структуру не вітаються імпортерами та можуть призвести до скасування гарантії.

Ще одна важлива перевага – мінімізація взаємодій з третіми особами. Знову ж таки, в період карантинних обмежень, кожен зайвий контакт несе в собі небезпеку зараження COVID-19. Щоб уникнути цього, всі взаємодії «водій-страхова» проходять на рівні додатку. Не треба нікуди їхати, підписувати купу документів. Просто дотримуйтесь інструкцій на екрані смартфона. Наприклад, якщо ви не користуєтеся транспортом взимку або у зв'язку з карантином працюєте з дому, залишаєте опцію «страхування на час стоянки», а решту – ставите на паузу.

Як ми бачимо, КАСКО в умовах майбутнього карантину – цілком реальний і посильний страховий продукт для більшості водіїв