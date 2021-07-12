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Робили селфі під час грози: в Індії блискавка вбила 11 людей

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Індія, Понеділок 12 липня 2021 10:33
Робили селфі під час грози: в Індії блискавка вбила 11 людей Фото: в Індії блискавка вбила 11 людей (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

У неділю, 11 липня в індійському місті Джайпур щонайменше 11 людей загинули від удару блискавки. Загиблі робили селфі на туристичній вежі під час грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відомо, що люди фотографувалися під дощем на сторожовій вежі Амбер-форт 12 століття, яка є популярним туристичним місцем.

Зазначено, що в момент інциденту на вежі було 27 людей. Коли вдарила блискавка, деякі з них, як пише видання, стрибнули з вежі на землю.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, цього дня сталося ще дев'ять смертей від ударів блискавки в Раджастхані, штаті, де знаходиться Джайпур.

Вказано, що влада штату призначила сім’ям загиблих компенсацію у 500 тисяч рупій (6 700 доларів).

У ЗМІ додають, що сезон мусонів в Індії, під час яких спостерігаються сильні дощі, зазвичай триває з червня по вересень. З 2004 року від ударів блискавок загинули в середньому 2000 людей.

Крім цього, індійське метеорологічне управління (IMD) заявило, що з 1960-х років кількість смертей від ударів блискавки в країні подвоїлося. Однією із причин являється кліматична криза.

Нагадаємо, що в американському штаті Джорджія блискавка вбила 15-річну дівчинку, яка відпочивала на пляжі.

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