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Справи Майдану: перед судом постане колишній співробітник "Беркуту"

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Київ, Середа 03 листопада 2021 19:11
Справи Майдану: перед судом постане колишній співробітник "Беркуту" Фото: екс-співробітник "Беркута" постане перед судом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт проти колишнього співробітника "Беркуту". Він підозрюється в побитті учасників Майдану і фальсифікації протоколів про правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, колишній співробітник "Беркуту" 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності перевищив службові повноваження і владу. Зокрема, він вступив у змову з керівництвом та іншими працівниками силового підрозділу, і застосовував насильство до протестувальників і незаконного перешкоджав проведенню зборів і мітингів.

Крім того, ексспівробітник "Беркута" вніс в офіційні документи завідомо неправдиві дані про нібито вчинення мітингувальниками адміністративних правопорушень.

"Під час допиту в якості свідка ексберкутівець надав слідству неправдиві свідчення, штучно створюючи докази для захисту", - уточнили в Генпрокуратурі.

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