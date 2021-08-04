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Справи Майдану: екс-командиру "Беркуту" оголосили підозру

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Київ, Середа 04 серпня 2021 11:21
Справи Майдану: екс-командиру "Беркуту" оголосили підозру Фото: екс-командиру "Беркуту" оголосили підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому командиру оперативної роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області. Його підозрюють в організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, він організував перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної ради для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року.

Екс-командир "Беркуту" забезпечив застосування правоохоронцями спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

"Такі дії колишнього командира роти "Беркуту" призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості - 59, легких - 129", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Майдан Беркут
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