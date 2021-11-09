Справи Майдану: дев'ятьом експосадовцям повідомили про зміну підозри та нову підозру
Державне бюро розслідувань повідомило про зміну підозри та про нову підозру 9 колишнім високопосадовцям. Вони причетні до організації незаконного перешкоджання акціям протесту під час Майдану.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Про зміну підозри повідомлено:
- колишньому міністру оборони України;
- командувачу внутрішніх військ МВС України;
- голові Служби безпеки України;
- заступнику голови Служби безпеки України.
Згідно з даними слідства, з метою припинити масові акції протесту, обвинувачені організували застосування правоохоронцями й військовослужбовцями спеціальних засобів, військової техніки та зброї.
"Це призвело до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 67 особам. Всього від таких дій колишнього президента, екскерівників правоохоронних органів та ексміністра оборони постраждали 887 цивільних осіб та 132 працівника правоохоронних органів", - додає пресслужба.
Про нову підозру повідомлено:
- колишньому міністру внутрішніх справ;
- керівнику ГУМВС України в місті Києві;
- заступнику керівника ГУМВС України в місті Києві;
- командиру столичного ПМОП "Беркут";
- експрезиденту України.
Їх підозрюють в організації терористичного акту відносно демонстрантів 18 лютого 2014 року, які вийшли на підтримку голосуванню народними депутатами за повернення до Конституції 2004 року.
"В результаті теракту було заподіяно смерть 4 особам та вчинено замахи на умисні вбивства 10 осіб", - відзначає пресслужба.