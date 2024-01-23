Декларации на гражданство, лишение паспорта и упрощенный порядок: разбор проекта Зеленского

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Основные положения законопроекта

Законопроект определяет перечень стран, граждане которых могут претендовать на гражданство Украины в упрощенном порядке. А также категории лиц, которые обязаны выйти из иностранного гражданства.

Вводится декларация на признание себя гражданином Украины, актуализируется перечень лиц, которые не могут получить украинский паспорт, а также пересматриваются основания для утраты украинского гражданства.

Если вкратце, то основаниями для утраты является добровольное получение паспорта страны-агрессора - Российской Федерации; использование на территории страны иностранного паспорта, что создает угрозы нацбезопасности; обман при получении гражданства Украины; участие в вооруженной агрессии на стороне РФ и так далее.

Ниже детальнее рассмотрим предложения президента Зеленского.

Кто имеет право на гражданство Украины

Гражданами Украины являются все бывшие граждане СССР, которые на момент провозглашения независимости постоянно проживали в Украине; лица, которые до 13 ноября 1991 года проживали в стране и не были иностранными гражданами; лица, которые прибыли на постоянное проживание после 13 ноября 1991 года с отметкой в паспорте СССР об украинском гражданстве; лица, которые приобрели гражданство Украины в соответствии с ее законами и международными договорами.

Украинское гражданство предоставляется по рождению, территориальному происхождению, в результате принятия и восстановления в гражданстве, усыновления, опеки, в связи с пребыванием в гражданстве одного или обоих родителей, а также по другим основаниям, предусмотренным международными договорами.

Законопроект уточняет право на гражданство по территориальному принципу. В частности, на украинский паспорт могут претендовать лица, чьи близкие родственники до 24 августа 1991 года родились на территории, которая стала территорией Украины. Или на территориях, входивших на момент их рождения в состав УНР, ЗУНР, Украинского государства, УССР и Закарпатской Украины.

Также такое право предоставляется лицам, родившимся в Украине после 24 августа 1991 года от иностранцев, беженцев или лиц без гражданства. При этом условиями являются признание и соблюдение законов и Конституции, знание основ Конституции, истории Украины и владение украинским языком (в соответствии с уровнем, определенным Нацкомиссией по стандартам государственного языка.

Лица, которые проходят военную службу по контракту, имеют вид на жительство или приобретают гражданство в упрощенном порядке, обязуются сдать экзамен по основам Конституции, истории Украины и на уровень владения украинским языком.

Особенности принятия иностранцев в гражданство Украины

В гражданство Украины могут быть приняты иностранцы или лица без гражданства по их заявлению. При этом на них распространяется ряд условий, среди которых признание и соблюдение законов Украины, знание основ Конституции, истории и владение украинским языком (в соответствии с установленным Нацкомиссией уровнем).

Также одним из условий является непрерывное проживание в Украине в течение последних 5 лет. Эта норма не распространяется на тех, кто более 3 лет состоит в браке с украинским гражданином, а также проходили военную службу по контракту или имеют разрешение на иммиграцию.

Отметим, военнослужащие должны проживать в Украине последние 3 года (со дня вступления в силу контракта), а лица с видом на жительство - последние 3 года с момента подачи заявления.

Условие о разрешении на иммиграцию не распространяется на беженцев и тех, кто проходят или проходили военную службу по контракту, или получили постоянный вид на жительство. А норма о наличии законных источников существования не применяется к беженцам и тем, кому предоставлено убежище в Украине.

Условия о минимальном сроке проживания, разрешении на иммиграцию и наличие законных источников существования также не применяются к тем, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной. В отношении военных, людей с заслугами и тех, которые представляют государственный интерес, готовятся представления на имя президента.

Упрощенный порядок. На кого он распространяется

Отметим, законопроект определяет перечень стран, граждане которых могут претендовать на украинский паспорт в упрощенном порядке.

Это граждане таких стран, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария и Япония.

Декларации на гражданство. Какие нужно подавать документы

Помимо заявления о приобретении украинского гражданство, необходимо будет подать один из следующих документов:

декларация о признании себя гражданином Украины

обязательство выйти из иностранного гражданства

декларация об отказе от иностранного гражданства и признании себя гражданином Украины

декларация об отсутствии иностранного гражданства

Декларация о признании себя гражданином Украины - документ, в котором иностранцы (или их законные представители) подтверждают, что в случае получения украинского паспорта в правовых отношениях с Украиной признают себя только гражданами Украины.

Декларация об отказе от иностранного гражданства подается теми, кто:

признан беженцем или получил убежище в Украине

проходит военную службу в ВСУ, Нацгвардии или Специальной службе транспорта (является супругом такого лица или ребенком)

получил временный вид на жительство (является супругом такого лица или ребенком)

имеет заслуги перед Украиной или его принятие в гражданство представляет государственный интерес для Украины (является супругом такого лица или ребенком)

является гражданином Российской Федерации и подвергся в своей стране преследованиям

обязался выйти из иностранного гражданства или имеет независящие от него причины неполучения документа о прекращении такого гражданства (или ребенок такого лица)

является гражданином государства, законодательство которого предусматривает автоматическое лишение гражданства одновременно с обретением гражданства другой страны (или ребенок такого лица)

Декларация об отсутствии иностранного гражданства - документ, в котором лицо без гражданства сообщает об отсутствии у нее иностранного гражданства (подданства) или гражданств (подданств) с обоснованием причин такого отсутствия.

Обязательство прекратить иностранное гражданство - документ, в котором иностранец (в том числе гражданин России) признает, что в случае получения украинского паспорта прекратит гражданство другой страны в течение 2 лет.

Кого не примут в гражданство Украины

Законопроект также определяет перечень лиц, которые не принимаются в украинское гражданство. Это осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления в Украине или за рубежом, лица, представляющие угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

При этом положение о преступлении за рубежом не распространяется на тех, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство представляет государственный интерес. Например, лица, принимавшие и принимающие участие в сдерживании агрессии Российской Федерации, а также подвергшиеся политическим преследованиям в России.

Особенности выхода из гражданства Украины

Украинское гражданство прекращается в результате выхода из него, утраты или по основаниям, предусмотренным международными договорами.

В частности, украинский гражданин может отказаться от гражданства, если постоянно проживает за границей. При этом его ребенок тоже может выйти из гражданства Украины по заявлению родителя. Здесь тоже есть несколько условий. В частности, дети в возрасте от 14 до 18 лет должны дать на это согласие. Не менее важно и то, что выход из гражданства Украины допускается в том случае, если человек приобретает гражданство другой страны. То есть не станет лицом без гражданства.

Выход из гражданства не допускается, если человек является подозреваемым или обвиняемым в совершении уголовного преступления в Украине или в отношении него вынесен обвинительный приговор, вступивший в силу, или в связи с ограничениями, связанными с законами о государственной тайне.

Во всех случаях датой прекращения гражданства является дата соответствующего указа президента Украины.

Основания для лишения украинского паспорта

Законопроект определяет основания для утраты украинского гражданства. Первое из них - добровольное вступление в гражданство Российской Федерации или государства, которое не входит в выше приведенный список (об упрощенном порядке).

Добровольным вступлением считается подачу заявления в установленном порядке, согласно законодательству другой страны. Кроме случая, предусмотренного ч.6 ст.5 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины". Согласно этой норме, принудительная раздача российских паспортов не признается Украиной и не является основанием для утраты гражданства.

Также не считается добровольным одновременное приобретение ребенком гражданства Украины по рождению и другой страны; гражданства усыновителей; автоматическое приобретение гражданства другой страны в случае брака с иностранцем; автоматическое приобретение гражданства за рубежом при достижении 18 лет.

Также определены следующие основания для утраты гражданства:

использование на территории Украины паспорта иностранца , в следствие чего создаются угрозы национальной безопасности или интересам Украины

получение украинского паспорта на основании подачи ложных сведений , подлога документов, обмана или при не выполнении взятых обязательств (о выходе из гражданства другой страны, сдаче экзаменов и т.д.)

военная служба в Российской Федерации

вступление в силу приговора за преступление против мира, национальной безопасности Украины, террористический акт, создание террористической группы (организации), финансирование терроризма, создание преступной организации, укрытие преступной деятельности

участие в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований России или страны, которая содействует такой агрессии

Важно. Все меры по лишению гражданства Украины не применяются, если в результате такой человек станет лицом без гражданства.