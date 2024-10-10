Несколько раз в день. РФ активизировала движение колонн через Мариуполь: в чем особенность
Оккупанты активизировали движение через Мариуполь. Речь идет про колонны с топливом, вероятно, для создания резерва на линии от Полог до Орехова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Единственное глобальное перемещение, это топливозаправщики. Колоннами по 15 автоцистер по несколько раз в день в сторону Бердянска и далее на Приморск. С учетом отсутствия активных боевых действий можно говорить о создании резерва, как подготовку для них по линии от Полог до Орехова", - рассказал он.
Андрющенко напомнил, что именно сюда последнюю неделю россияне тянули новосформированную живую силу даже без тактических маркировок на грузовиках.
"Определенные опасения, что в районе Орехова и Гуляйполя может стать горячее - увеличиваются", - добавил советник мэра.
Ситуация в Мариуполе
Российские войска оккупировали город Мариуполь Донецкой области во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
После этого россияне превратили Мариуполь в масштабный хаб для концентрации и переброски резервов - как техники, так и живой силы на фронт, в частности, на Запорожское направление.
При этом силы обороны Украины постоянно наносят удары по военным объектам в Мариуполе. Поэтому оккупанты перемещают военную технику в так называемые "безопасные места" в Мариуполе. То же касается и личного состава.
Кроме того, захватчики обустроили новую базу с большим складом снарядов в районе Мариуполя. Она была создана после взрывов в Мариуполе и районе 11 сентября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.