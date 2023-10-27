Несколько дронов вместо "стаи": почему РФ запускает меньше "Шахедов" во время атак

По его словам, цель того, что оккупанты резко уменьшили количество дронов, которые одновременно выпускают, может быть разной. "Шахед" - это дальнобойное оружие, беспилотник-камикадзе, который может точно попадать в цель.

"Он имеет GPS навигацию, по которой идет по проложенному маршруту. И он может лететь далеко и постоянно менять маршрут. Таким образом даже небольшое количество БПЛА, которые враг применяет, проводят маневры по Украине и определяют, где их там лучше сбивают, а где хуже" , - сказал спикер.

Игнат отметил, что эта информация позволяет врагу делать определенные выводы о силах и средствах, находящихся в том или ином регионе. Эти данные оккупанты используют при планировании последующих атак.

"То есть некая разведывательная функция. Но не забываем, что даже такое количество в 5-6 БПЛА не просто так отправили "полетать", а конкретно на объекты для того, чтобы их уничтожить. Ну и даже количество в 11 или 15 дронов, они разлетаются по разным маршрутам и никогда фактически не летают в куче. Это позволяет врагу проводить сбор важной информации о силах и средствах", - добавил он.

Спикер подчеркнул, что даже один "Шахед" - это грозное оружие и его нужно уничтожать. Ведь когда дрон попадает в уязвимое место, могут быть серьезные последствия.

Ночная атака

В ночь на 27 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Этой ночью в оккупанты выпустили шесть дронов-камикадзе в направлении юга Украины. Также россияне ударили баллистической ракетой по Харьковской области.

Силы ПВО ночью сбили 5 "Шахедов", но было попадание в Николаевской области. Там вспыхнул пожар.

Также ночью россияне нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм Харьковской области. Пострадали 8 спасателей, четыре из них госпитализированы.