Декарбонизация в Украине не должна превратиться в деиндустриализацию, - PAEW

Украина, Четверг 11 декабря 2025 12:48
UA EN RU
Декарбонизация в Украине не должна превратиться в деиндустриализацию, - PAEW Фото: президент Ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW) Людмила Цыганок (ecopolitic.com.ua)
Автор: Александр Мороз

В Украине стартовал один из самых масштабных экологических переходов за всю историю промышленности. Вступил в силу закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW) Людмила Цыганок.

У предприятий есть три года, чтобы подать заявки на интегрированное экологическое разрешение, а в дальнейшем - перейти на лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ). Однако, по ее словам, при отсутствии реальных механизмов поддержки этот процесс может обернуться не экологической модернизацией, а деиндустриализацией.

По ее словам, сегодня предприятия действительно активнее задумываются над НДТМ, но между желанием модернизироваться и способностью профинансировать изменения - пропасть. Условия военной экономики, разрушения, необходимость инвестировать в энергетическую безопасность, логистику и восстановление мощностей делают масштабные экологические инвестиции почти недостижимыми без государственной и международной поддержки.

Эксперт отмечает, что внедрение НДТМ требует миллиардных капитальных вложений, длинных кредитных ресурсов, грантов, технических центров и программ модернизации - словом, так, как это было во время евроинтеграции Польши, Чехии, Румынии и других стран Восточной Европы. Именно поэтому НДТМ стали для них путем развития, а не приговором для старой промышленности.

В Украине же пока что бизнес получил лишь закон и обязательства, без финансовых инструментов перехода.

"Мы рискуем потерять промышленность под вывеской правильных европейских слов", - говорит Цыганок.

По ее мнению, без доступных кредитов, механизмов софинансирования, подготовки кадров и жестких технических критериев реформу может подменить "экологический секонд-хенд" - завоз устаревшего оборудования под видом модернизации, или просто закрытие промышленных предприятий.

Среди главных вызовов переходного периода эксперт называет инвестиционную неопределенность военного времени, критический дефицит инженерных кадров, риски завоза непригодных технологий и слабую систему контроля. Поэтому государство должно решить: или НДТМ станут инструментом развития с реальными переходными механизмами, или же превратятся в триггер вынужденного свертывания части украинской промышленности.

"НДТМ это правильный курс. Но без времени, денег и технической поддержки мы рискуем модернизировать экономику не вперед, а в сторону - путем исчезновения предприятий, а не их обновления", - подытожила Цыганок.

Как известно, принятый летом закон о выбросах сразу вызвал волну критики среди экспертов и активистов. Главных предостережений три: нереальные сроки модернизации промышленности, заложенные в законе, экономическое давление на предприятия, и игнорирование реалий военного времени в Украине.

Эксперты напомнили, что даже в стабильной и богатой Европе переход на НДТМ осуществлялся более 20 лет. Украине же власть дает только 7 лет - при том, что закон даже не имеет никаких уточнений относительно окончания военного положения, которое играет значительное влияние на инвестиции и экономику.

