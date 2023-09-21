DeHealth заявила, что конкуренты начали информационную атаку против компании

Пресс-служба DeHealth:

В последние дни мы отмечаем скоординированную информационную атаку в украинских СМИ на платформу DeHealth и, в частности, на ее основателей.

Активное и заметное участие DeHealth в сфере ІТ, к сожалению, заставляет конкурентов действовать недобросовестными методами против нашей компании.

Цель таких атак – дестабилизировать работу и повлиять на действия инвесторов в Украине. Юридический департамент DeHealth уже обратился с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Деперсонализация недостоверных сообщений, которые распространяются в подсанкционных СМИ, затрудняют понимание мотивов жалоб и установления связи отдельного лица к инвесторам DeHealth, а также определить, является ли жалобщик квалифицированным инвестором. Со своей стороны обращаем внимание, что инвесторы DeHealth понимают, что венчурные инвестиции всегда связаны с риском как потери, так и получения прибыли. Наши инвесторы – сердце компании и мы всегда стремимся к прозрачной коммуникации с ними, поддерживая прочную связь через различные социальные платформы.

Считаем некорректным указывать о начале любого скандала, связанного с DeHealth, поскольку компания работает в обычном режиме, а интерес к ней только растет, за последний год удалось привлечь более 100 тысяч пользователей из 80 стран мира. А за 2022-2023 год DeHealth получила десятки международных знаков отличия и грантов, выданные индустриальными экспертами после многих раундов аудитов компании – AWS, MWC Barcelona, Paris Blockchain Week, Select USA in Washington и другие.

Отметим и нашу активную социальную роль. В августе команда «DeHealth Украина» вместе с партнерами из Минздрава Израиля организовала поставку медикаментов в Украину на 100 000 000 грн, которые предназначены для украинских военных.

Компания активна в обеспечении стабильности своей деятельности и постоянно реализует инициативы, включающие стратегическое сотрудничество с государственным сектором – Государственное предприятие «eHealth».

Заключен меморандум с Киберполицией Украины для усиления защиты медицинских данных пользователей и многими другими организациями, обладающими авторитетом в мире.

Кроме того, отметим, что в наш совещательный комитет входят серьезные эксперты с высокой репутацией из разных стран мира.

В случае возникновения дополнительных вопросов посетите веб-сайт Dehealth или страницы социальных сетей в Twitter и Telegram