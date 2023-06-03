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Дефолта не будет. Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о приостановке лимита государственного долга до 1 января 2025 года. Это позволило предотвратить первый в истории США дефолт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Приостановка лимита долга до начала 2025 года снимает угрозу дефолта до президентских выборов следующего года.

В дополнение к решению проблемы лимита задолженности, закон ограничивает необоронные расходы, расширяет требования к работе для некоторых получателей продовольственных талонов и возвращает часть средств на помощь COVID-19, среди прочих политических положений.

Угроза дефолта

Двухпартийная сделка по лимиту задолженности была заключена между Белым домом и республиканцами Палаты представителей США.

Чтобы довести законопроект до финишной черты, законодатели торопили время до 5 июня - даты, когда Министерство финансов предупредило, что оно больше не сможет выплачивать все обязательства США в полном объеме и в срок - сценарий, который мог привести к глобальной экономической катастрофе.

Сроки прохождения законопроекта через Конгресс США были крайне сжатыми и практически не оставляли места для ошибок, что оказало огромное давление на руководство обеих партий. Палата представителей приняла законопроект в среду, а Сенат - в четверг.

После согласования сделка столкнулась с негативной реакцией как крайне левых, так и крайне правых, но в конечном итоге получила поддержку широкого круга законодателей по обе стороны прохода, многие из которых являются умеренными.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден