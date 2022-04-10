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Дефолт Росії майже неминучий, - Bloomberg

Фото: дефолт Росії майже неминучий (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перший за століття дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями тепер виглядає майже неминучим після ще одного жорстокого тижня для фінансів країни. Дані про страхове покриття боргу дають майже 90% ймовірність дефолту протягом 12 місяців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

По-перше, Мінфін США призупинив виплати доларових боргів з рахунків Росії в банках США, посиливши обмеження щодо країни. Потім, коли спроба платежу у твердій валюті була заблокована, Росія порушила умови по двох випусках облігацій, заплативши інвесторам рублі замість доларів. Це підштовхнуло годинник зворотного відліку на крок ближче до дефолту.

Тепер дані про страхове покриття боргу дають майже 90% ймовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

Останній дефолт в РФ був в 1998 році, але тоді він стався за внутрішнім боргом. А останній пропуск виплат по зовнішньому був після революції в 1917 році.

"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", - заявив головний інвестиційний директор Берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

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Російська Федерація