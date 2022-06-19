Чи є дефіцит? Як війна вплинула на наявність ліків в Україні

В Україні немає дефіциту жодних лікарських засобів.

Про це РБК-Україна розповів перший заступник голови МОЗ Олександр Комаріда.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МОЗ здійснює невідкладні заходи для забезпечення населення, а також захисників України всіма життєво необхідними лікарськими засобами.

"Тому зараз фактично дефіциту будь-яких лікарських засобів на території України немає", - сказав Комаріда.