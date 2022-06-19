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Чи є дефіцит? Як війна вплинула на наявність ліків в Україні

Фото: як війна вплинула на наявність ліків в Україні (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

В Україні немає дефіциту жодних лікарських засобів.

Про це РБК-Україна розповів перший заступник голови МОЗ Олександр Комаріда.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МОЗ здійснює невідкладні заходи для забезпечення населення, а також захисників України всіма життєво необхідними лікарськими засобами.

"Тому зараз фактично дефіциту будь-яких лікарських засобів на території України немає", - сказав Комаріда.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що в Україні не буде дефіциту препаратів, зокрема інсуліну, через санкції на російські ліки.

Окрім цього, Ляшко прогнозує зростання онкологічних захворювань в українців - яка причина.

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