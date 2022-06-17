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Дефіцит техніки та відсутність нових моделей гаджетів: чого очікувати українцям

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Україна, П'ятниця 17 червня 2022 13:33
Дефіцит техніки та відсутність нових моделей гаджетів: чого очікувати українцям Фото: нові моделі гаджетів можуть не дійти до України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні в майбутньому збільшиться дефіцит техніки. З умов зниженого попиту, зростання курсу валюти та коливання податкового законодавства компанії матимуть оцінювати ризики ще більш зважено.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК "АЛЛО".

"Категорійні менеджери, що оцінюють обсяг поставок, будуть робити це більш обережно, адже ризик залишків зросте, а також віддаватимуть перевагу найбільш популярним та консервативним моделям з вже перевіреним попитом", - зазначив Деревицький.

За його словами, мають ризик не потрапити до асортименту й нові моделі гаджетів. Оскільки офіційні представництва міжнародних брендів призупинили діяльність в Україні, поставки цілком перейшли на дистриб’юторів. Але через можливе повернення податків та зростання "вільного" курсу валют, поставки нових моделей, які зазвичай є найдорожчими, можуть бути нецікавими для імпортерів - адже вони не матимуть попиту.

"Ціни на новинки стануть настільки зависокими для українського споживача, що ці моделі не знайдуть покупців. Завозити занадто маленькі партії для дистриб’юторів також може бути нецікаво через значні інвестиції у сертифікацію та логістику. Отже, український споживач може не діждатися офіційних поставок новинок", - додав голова ради директорів ГК "АЛЛО".

Нагадаємо, з початку війни попит на електроніку Україні знизився на 40%. Особливо впали продажі телевізорів з великою діагоналлю, важких для транспортування пристроїв, а також ноутбуків.

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