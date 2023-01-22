Дефицит все еще значительный. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

Дефицит в энергосистеме столицы по-прежнему остается значительным, однако в городе продолжают действовать графики отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.
"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня имели несколько большие лимиты и Киев был в графиках", - написал Коваленко.
По его словам, завтра в Киеве будут действовать ограничения 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть, город останется в графиках.
Напомним, Киев перешел к стабилизационным отключениям света. Графики отключений по адресу в столице можно найти на сайте ДТЭК по ссылке.
Также ранее мы писали, что Госэнергонадзор объяснил, почему в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях сложная ситуация со светом.
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