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Дефицит все еще значительный. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

Фото: дефицит в энергосистеме столицы все еще значителен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дефицит в энергосистеме столицы по-прежнему остается значительным, однако в городе продолжают действовать графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня имели несколько большие лимиты и Киев был в графиках", - написал Коваленко.

По его словам, завтра в Киеве будут действовать ограничения 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть, город останется в графиках.

Напомним, Киев перешел к стабилизационным отключениям света. Графики отключений по адресу в столице можно найти на сайте ДТЭК по ссылке.

Также ранее мы писали, что Госэнергонадзор объяснил, почему в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях сложная ситуация со светом.

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