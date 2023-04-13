Дефицит ракет в России ставит под угрозу ее защиту на границе с НАТО, - Громов

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия лишилась более половины запаса ракет дальнего радиуса действия. Дефицит может поставить под угрозу способность врага защищать себя на границе с НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.
"В то же время по имеющейся информации с февраля 2022 года Россия израсходовала не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав не менее 8000 таких ракет главным образом класса земля-земля", - пояснил Громов.
По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, сегодня России не способна восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе, что, в свою очередь, ставит под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО.
Напомним, РБК-Украина писало о том, сколько ракет остается в России и как врагу удается пополнять "отстрелянное".
По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, оккупанты пока не испытывают "снарядного голода", несмотря на публичные заявления вагнеровцев о нехватке боеприпасов на фронте.
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