Дефицит на профессионалов. Кому предлагают самые высокие зарплаты в Украине

Зарплаты в Украине

Средний уровень зарплаты по стране этой весной составляет 16 тысяч грн. Такие данные приводит портал поиска работы Work.ua.

По регионам лидирует Киев, где медианная зарплата достигла 19 тысяч грн (на основании размещенных вакансий на сайте за последние 3 месяца). Второе место у Львова - 17 тысяч грн. В тройке лидеров по уровню зарплат - Днепр (16,5 тысяч грн).

При этом наибольшая средняя зарплата в Украине находится в диапазоне 25-52 тысячи гривен.

Кому платят больше всего

Самые высокие зарплаты украинцам продолжают предлагать в сфере информационных технологий (60-100 тысяч грн).

Работодатели готовы платить в среднем 60 тысяч грн программистам Javascript, IOS, 64 тысячи грн - соискателям на должность Team lead, 70 тысяч грн - зарплата для вакансий программист Java и C#, 85 тысяч грн - Angular-разработчик и 100 тысяч грн в среднем - программистам С++.

Скриншот Work.ua

В реалиях войны на рынке труда стали актуальными вакансии для военнослужащих. Они входят в пятерку самых оплачиваемых (медианная зарплата 72,5 тысяч грн).

Предложения на службу в рядах Вооруженных сил Украины в рамках мобилизации или по контракту есть в разных регионах страны. Уровень оплаты может зависеть от звания и участия в выполнении боевых задач.

Помимо IT и военной сферы высокие средние зарплаты предлагают на таких должностях:

25 000 грн - автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, инженер по гарантии, категорийный менеджер, мастер СТО, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по обработке камня.

25 450 грн - веб дизайнер.

26 250 грн - зубной техник.

27 500 грн - 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист.

27 600 грн - руководитель интернет-магазина.

28 750 грн - менеджер по работе с супермаркетами.

29 000 грн - главный инженер, координатор по сбыту.

30 000 грн - арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риэлтор, тонировщик.

41 500 грн - водитель-международник.

52 500 грн - медиабаер.

В то же время низкооплачиваемыми остаются должности библиотекаря, мастера производственного обучения, уборщика, санитара, мойщика посуды, музыкального руководителя, соцработника, ассистента ветеринарного врача, оператора аттракционов, горничных. По таким вакансиям диапазон зарплат составляет 7900 – 10500 грн.

Квалифицированные кадры в дефиците

Работодатели ищут работников с опытом и высокой квалификацией, тогда как конкуренция среди соискателей становится меньше.

В Государственной службе занятости отмечают, что профессионально-квалификационный дисбаланс в Украине стал проблемой.

Работодатели предлагают высокий уровень оплаты труда кадрам с опытом работы по выполнению сложных задач или за работу в особых условиях. Например, 70 тысяч грн - по вакансии литейщика металлов и сплавов, 60 тысяч грн - слесарю-инструментальщику, 50 тысяч грн - кузнецу на молотах и прессах.

Наибольший спрос наблюдается именно на квалифицированных представителей рабочих специальностей. При этом среди зарегистрированных в ГСЗ безработных на начало мая 43% имели высшее образование, а в отдельных городах - 60% и выше.

По данным Work.ua, недостаток квалифицированных кадров является главным вызовом на рынке труда в настоящий момент.

Среди путей выхода из сложившейся ситуации эксперты предлагают работодателям рассматривать кандидатами на должность молодых специалистов и профессионалов старшего возраста, пересмотреть подход к профессиям, которые ранее считались "мужскими". Актуально внедрять программы повышения квалификации, активнее трудоустраивать ветеранов и ВПЛ.