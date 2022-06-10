Дефіцит нового житла: чого очікувати покупцям первинної нерухомості

На початку червня Нацбанк підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Який вплив матиме стрімке підвищення облікової ставки під час війни на будівництва та можливості українців придбати житло в кредит, а також чи зможуть забудовники закінчити проєкти, розпочаті до війни – в матеріалі РБК-Україна Realty.
Зупинка будівельних робіт, велика кількість знищених будинків, міграційні процеси, зростання вартості будівельних матеріалів та дефіцит робочої сили – суттєві фактори, які призведуть до скорочення обсягів будівництва в країні. Вже у 2023 році Україна стикнеться з дефіцитом готового житла. Такий прогноз дає Володимир Семенцов, керуючий партнер компанії INSPI Development.
Збільшення облікової ставки НБУ до 25% фактично унеможливлює розвиток будь-яких, навіть гіпотетичних, програм з кредитування не лише забудовників, а й потенційних покупців житла.
За його словами, у другій половині 2022 року платоспроможний попит навряд чи суттєво зросте. В умовах відсутності кредитування це може негативно позначитися на планах забудовників. Зіткнувшись з дефіцитом коштів, вони будуть змушені призупинити левову частку своїх проєктів, концентруючи максимальні зусилля на завершенні майже готових об’єктів.
Отже в зоні ризику банкрутства можуть опинитися не лише невеликі компанії, що будували переважно за кошти, отримані з продажів, а й великі системні забудовники.
"Наразі можна говорити, що первинний ринок знаходиться в стадії "хірургічного" перезавантаження. "Старого” ринку вже більше не існує", – висловив думку Володимир Семенцов.
Основні фактори, що спричинили зміни на первинному ринку:
З урахуванням цих факторів, зараз фактично неможливо скласти об’єктивну ціну квадратного метру. Адже ціни на будматеріали, за даними девелоперів, з березня по травень зросли в середньому на 15-20% і в подальші місяці вони можуть збільшитися ще як мінімум на 10%. Зростання вартості будівельних матеріалів на 15-20% додає до вартості кв.м в середньому від 5% до 10%.
"Розуміємо, що в середньому зведення житлового комплексу триває до 2-х років і прибуток зазвичай розраховується на етапі планування ЖК. Фактично, більшість девелоперів опинилися в "пастці невизначеності", що робить вкладання коштів на етапі будівництва досить ризикованим", – вважає експерт.
Наслідки війни фактично змусять девелоперів поступово відмовитися від продажу квартир на етапі будівництва, натомість всі зусилля спрямувати на залучення достатнього фінансування, дотримання термінів будівництва та пошуку нових форм інвестування.
Нагадаємо, що на початку травня аналітики зафіксували поновлення будівництва на заході, в центрі країни, а також у Києві. Водночас, як вважає Володимир Семенцов, відслідкувати реальне будівництво чи його "імітацію" важко, адже, наприклад, київським девелоперам вкрай важливо привернути увагу до своїх об’єктів з метою залучення потенційних покупців.
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