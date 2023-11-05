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Дефицит мотивации и логистика делают зиму главной проблемой для россиян, - разведка Британии

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Извечная борьба с зимой и в дальнейшем остается главной заботой для российских террористов. Отчасти это является следствием низкой мотивации и нестабильной логистической поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

Как пишет разведка, 1 ноября 2023 года, российские террористы, которые вернулись живыми домой, выступили на военной конференции "Огарковские чтения" в Москве. Тогда же они рассказали о том, как неделями были "мокрыми с головы до ног" на передовой. 

"Один солдат подчеркнул, что риск обстрела украинских сил означал, что они "не могли вскипятить даже кружку чая". Они подчеркнули, что живут и питаются "однообразной" пищей в грязи, пронизывающей все вокруг", - добавляет разведка. 

Отмечается, что поддержание достойного уровня комфорта и надлежащего администрирования на фронте является сложной задачей для любой армии. В то же время данные из открытых источников свидетельствуют о том, что у террористов обычно очень плохо обеспечивают соблюдением базовых принципов полевого администрирования.

"Это, вероятно, частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", - пишет разведка.

Чего ожидать от зимы? 

Как рассказывал глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, сейчас на фронте в течение нескольких недель наблюдается "фаза оперативного тупика", а инициатива "переключается" между украинскими воинами и террористами. 

В то же время Фройдинг уверен, что зима также повлияет на боевые действия. Впрочем, не стоит переоценивать фактор погоды, поскольку обе стороны будут вынуждены освежать и обучать войска.. Однако, застоя не будет.

"Вполне возможно, что обе стороны сосредоточат свои усилия на борьбе с объектами в тылу, такими как склады, инфраструктура и командные пункты", - добавил генерал.

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