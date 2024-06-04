Дефицит кадров, мобилизация и обстрелы. Бизнес ушел в "негатив" в оценке деловой активности

Украинский бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности на фоне мобилизации и российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Как подчеркивают в НБУ, на фоне усиления боевых действий и обстрелов энергетики, роста расходов, слабого инвестиционного спроса, значительного дефицита кадров, а также неопределенности насчет условий мобилизации ожидания предприятий всех секторов ухудшились.

В Нацбанке уточнили, что о таких настроениях свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который рассчитывают ежемесячно. В мае он снизился до 48.0 по сравнению с 52.3 в апреле.

Предприятия промышленности ухудшили оценки насчет результатов своей деятельности: индекс в мае составлял 48.8 (в апреле - 51.7). Респонденты, которых опросил НБУ, ожидают сокращения объемов изготовленной продукции и уменьшение новых заказов.

Предприятия торговли также ухудшили свои ожидания: индекс в мае составлял 47.7 (в апреле - 51.8). Торговые компании прогнозируют уменьшение товарооборота и объемов закупки товаров.

Предприятия строительной отрасли пессимистически оценивают свои экономические результаты: индекс в мае - 49.8 по сравнению с 53.4 в апреле. Они ослабили оценки роста объемов строительства и объемов новых заказов.

Предприятия сферы услуг ухудшили свои оценки на фоне нехватки квалифицированных кадров и слабый спрос: индекс снизился до 47.2 в мае (в апреле было 53.1). Респонденты ожидают сокращение объемов новых заказов на услуги.

Отметим, что индекс ожидания деловой активности характеризует экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50.0 - нейтральное. Ожидания позитивны, если значение индекса выше нейтрального уровня. Если же ниже, то ожидания негативные.