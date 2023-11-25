Дефицит идет с морозами. Ждать ли украинцам отключений света и почему графики не страшны

С третьей декады ноября в Украине началось снижение температуры. Как следствие - возник дефицит электроэнергии, поскольку потребление существенно увеличилось и в системе возник дефицит. В результате НЭК "Укрэнерго" пришлось привлекать аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии.

Нехватка электроэнергии возникает в основном в вечерний пиковый период - с 17.00 до 19.00.

"Мы взяли в течение трех вечерних часов, когда потребление больше всего, аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. И это помогло нам сегодня сбалансировать нашу энергосистему", - сказал глава "Укрэнерго" 22 ноября.

23 ноября, по информации Минэнерго, из-за непогоды и боевых действий без света в Украине оказалось 413 населенных пунктов. 24 ноября по тем же причинам было обесточено уже 635 населенных пунктов. Однако плановые отключения бытовых потребителей пока не планируется.

"Все отключения света, которые сейчас фиксируются в Украине - следствие погодных проблем, технологических нарушений или боевых действий. Они устраняются силами аварийных бригад энергетиков", - сообщили в Минэнерго.

По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в пятницу, 24 ноября, дефицита электроэнергии не было, в выходные он тоже не прогнозируется. Но на следующей неделе будет снова сложно.

"Может быть дефицит в системе, когда нам придется искать инструменты, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии. Это может быть как импорт из Европы, аварийная помощь. Но мы надеемся, что аварийность блоков на электростанциях будет меньше и у нас будет больше генерации, чтобы покрывать потребление", - заявил Кудрицкий.

Выход из строя энергоблоков осложняет ситуацию

В “Укрэнерго” говорят, что у энергосистемы еще есть резервы для увеличения объемов генерации. Однако ситуацию осложняет то, что из-за повышения нагрузки в аварийный ремонт было выведено несколько энергоблоков.

В аварийном ремонте находились семь энергоблоков, четыре уже начали работу спустя 6-7 часов после выхода из строя. По информации на 24 ноября, в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС. Один из них планируют вернуть в работу в пятницу вечером, обещают в Минэнерго.

Когда ремонты полностью завершатся, положение в энергосистеме несколько улучшится. Но аварийные ситуации на энергоблоках теплогенерации - это не какие-то исключительные случаи. Она были и будут, считает директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Блоки старые и понятно, что нет страховки от поломок. Они были и раньше довольно часто во время отопительного сезона. Но пока такие поломки не критичны", - отметил Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Резерв мощностей пока есть, но он существенно меньше, чем в ноябре прошлого года.

"Пройти сезон без графиков отключений можно, но для этого нужно создать условие для увеличения импорта электроэнергии по рыночной цене, а не по цене аварийной помощи, которая почти в полтора раза выше", - отметил Рябцев.

При этом, не стоит забывать о рациональном использовании электроэнергии.

"Такое впечатление, что на фоне заявлений о том, что все хорошо и все готовы к зиме, народ настолько успокоился, что перестал думать об экономии электроэнергии", - отметил Рябцев.

В Минэнерго заявляют, что ситуация на данный момент контролируемая и ожидать отключений электроэнергии, тем более введение графиков ее потребления пока нет оснований.

"Если не будет значительных обстрелов, не будет значительных повреждений, в том числе из-за погодных условий (налипания снега или ветра)… не планируем вводить никаких графиков", - заявила заместитель министра энергетики Украины Светланы Гринчук.

Директор центра исследований энергетики Александр Харченко говорит, что проблемы, которые возникают, вполне ожидаемы. С понижением температуры на 1 градус, нашей энергосистеме нужно дополнительно 200 МВт мощностей, но сейчас такие объемы электроэнергии взять негде.

"Генерации не хватает. Пиковый дефицит за последние холодные дни у нас был около 7% от потребления. Это тот объем, который еще вполне можно перекрыть импортом, а точнее аварийной помощью. Поэтому, пока температура будет выше чем минус 8-10 мы будем более-менее нормально себя чувствовать. Проблемы начнутся, когда температура будет ниже минус 10. Тогда импортом мы дефицит не закроем, даже если не будет обстрелов", - отметил Харченко в комментарии РБК-Украина.

Похолодание - основная причина дефицита

Пока россияне не совершают массовых атак на объекты инфраструктуры и основная причина проблем - похолодание. Но точечные разрушения усугубляют ситуацию. Буквально на днях, отметил Харченко, была обстреляна одна из угольных электростанций на востоке Украины. В результате было повреждено 3 энергоблока.

Однако, некоторые эксперты считают, что однозначно говорить о возможности повтора прошлогодней ситуации с обстрелами энергосистемы нельзя.

"Считаю, что существует сценарий, при котором в этом ОЗУ массированных обстрелов энергетической инфраструктуры не будет вследствие непубличных переговоров КНР и США с представителями России относительно прекращения войны, а также из-за обострения внутриклановой борьбы в Кремле", - заявил в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Однако, уверен эксперт, в любом случае следует готовиться к худшему сценарию.

Министр энергетики Герман Галущенко прогнозирует, что обстрел энергообъектов усилится после стабилизации температуры воздуха на минусовой отметке. Пока, по прогнозам, стабильные морозы могут начаться на следующей неделе.

По его словам, морозная погода может усилить негативные эффекты от обстрелов.

"Мороз может добавить вреда от ударов. Я думаю, что они будут сосредотачиваться на атаках во время стабильных минусовых температурах", - заявил министр.

Дефицит в энергосистеме

23 ноября стало известно, что в энергетической системе Украины наблюдается дефицит. По информации "Укрэнерго", он продолжает расти на фоне похолодания.

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